Збера ше по 2.000 динари за ровнанє дильовох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски парасти ше ознова орґанизовали же би поровнали дильови у хотаре, а за нафту ше збера по 2.000 динари котри мож однєсц до просторийох Землєдїлскей задруґи Керестурска паприґа.

Як дознаваме, ровнанє дильовох уж почало, а предлужи ше чим дошлєбодзи хвиля. Приоритет буду найфрекветнєйши дильови котри и найбаржей очкодовани под час єшеньских роботох. Велька часц роботох будзе окончена зоз ґредером за котри парасти назберали пенєж прешлого року.

Дильови ровнаю керестурски польопривреднїки котри розполагаю зоз моцнєйшу механїзацию у поради и з потримовку Здруженя продуковательох паприґи Капсикум анум, а можу ше приключиц шицки заинтересовани польопривреднїки.

Роботну акцию потримала и Месна заєднїца, а од секретара Михайла Пашу дознаваме же ше обечкує и потримовка локалней самоуправи котра би требала обезпечиц часц нафти.

