Зборнїк з нагоди 85-рочнїци од народзеня Миколи Мушинки

ПРЯШОВ (СЛОВАЦКА) – З нагоди 85-рочнїци од народзеня визначного науковца, професора и академика Миколи Мушинки, у Пряшове прешлого тижня обявени зборнїк здогадованьох и пригодних статьох пошвецених його животному ювилею. Кнїжку видал Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики.

Зборнїк ма наслов „Микола Мушинка – 85” и почина з ювилантову автобиоґрафию у котрей вон бешедує о своєй длугорочней науковей роботи и надзвичайно широким дияпазону интересованьох. Потим шлїдза статї котри сцигли на адресу ювиланта од колеґох, студентох и приятельох нє лєм зоз Словацкей, алє и з иножемства, насампредз з України, Сербиї, Польскей, Ческей и Канади.

З нашей жеми у кнїжки вишли статї Дюри Латяка и Миколи М. Цапа, а у додатку и статя Любомира Медєша з Канади.

Як познате, Микола Мушинка єден з тих українских науковцох котри найвецей зробели на зазберованю и преучованю фолклора Руснацох у Южней Угорскей, нєшка у Войводини/Сербиї. Його доприношенє медзинародней афирмациї култури и литератури Руснацох у Югославиї/Сербиї тиж нємерлїве, з чим його мено уж тераз тирвацо записане до историї руско-українских медзисобних вязох и историї русинистики/українистики вообще.

