РУСКИ КЕРЕСТУР – Трибини на Фодбалским стадиону Яраш у Руским Керестуре тих дньох звалєни, а вибудов нових обчекує ше у наиходзацим периодзе.

Роботу окончело Будовательне подприємство Блашко зоз Кули, а як за Рутенпрес виявел предсидатель Фодбалского клубу Русин, Тихомир Медич, после вибудови квалитетнєйших, бетонских трибинох, иснує можлївосц же будзе поставене и закрице на стадион, кед годно обезпечиц достаточно пенєжи.

