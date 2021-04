Звекшане число нових препатрункох у ковид-амбуланти на Новим населєню

НОВИ САД – У шпитальских установох на териториї Городу Нового Саду хвильково ше од инфекциї Ковид-19 лїча 411 пациєнти, а на респираторох ше находза 38 особи.

Звекшане число перших препатрункох у ковид-амбуланти на Новим населєню, потрафени шицки старосни катеґориї, а векши компликациї ма роботно способне жительство.

Найвецей хорих єст у Новим Саду – 257, медзи котрима доминую пациєнти при котрих корона потвердзена зоз швидким антиґенским тестом. Дньово ше у ковид-амбуланти на Новим населєню препатри коло 700 пациєнтох.

Фаховци спозорюю же, без огляду на вакцинацию, и далєй треба почитовац епидемиолоґийни мири. Окрем заражених дохторох и других здравствених роботнїкох єст и инфицировани ваготни жени и мали дзеци, та фаховци препоручую додатну осторожносц.

У ковид-амбуланти исную и окремни термини за ваготни жени котри хори од Ковиду-19, вовторками и пиятками од 7 по 13.30 годзин, алє шицки зоз симптомами буду прияти и препатрени и у гоч котрим термину.

