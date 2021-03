ШИД – У оддзелєню Националней служби за обезпечованє роботи у Шидзе на концу фебруара було реґистровани коло 2.000 нєзаняти особи.

Медзитим, остатнїх дньох число приявйованя нєзанятих нагло звекшане и лєм вчера ше приявели нови 40 особи, а як Рутенпрес нєурядово дознава, причина виява министра финансийох Синиши Малого же на два заводи по 30 еври и ище 50 еври достаню нєзаняти особи хтори на евиденциї Националней служби за обезпечованє роботи.

