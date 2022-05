Звекшани кнїжни фонд Оддзелєня за русинистику

НОВИ САД – Семинарскей библиотеки за славистику Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе 19. мая на 10 годзин уручени и представени публикациї хтори дарунок Института русинского язика и култури Прешовского универзитета и Академиї русинскей култури зоз Прешова.

Публикациї зоз иножемства обезпечел проф. др Михайло Фейса, под час реализованя черанки наставного кадру у рамикох европскей програми Еразмус плус. Як провадзаци продукт програми Еразмус плус то тоти карпаторуски виданя на їх rue коду.

Проф. др Янко Рамач здогаднул же кед ше основало Катедру за руски язик 1982. року на Филозофским факултету нє було литератури. Катедра за початок купела блїзко 250 кнїжки од учителя Михала Ковача, а познєйше коло два и пол тисячи кнїжки и часописи од линґвисти професора Гавриїла Надя. З часом фонд кнїжкох ше звекшовал и тераз єст и вецей леґати. Оформени леґат Миколи М. Кочиша, леґат Любомира Медєша, новинар и писатель Михал Рамач вєдно зоз Анамарию Рамач Фурман тиж подаровали кнїжки, а и остатня подарована векша збирка кнїжкох будзе леґат Дюри Варґи. Професор Рамач ище гварел же и Мирон Жирош понукнул кнїжки зоз його библиотеки, алє понеже таки кнїжки уж було на факултету, а и ту єст проблем зоз простором за одкладанє и чуванє кнїжного фонду, його кнїжки подаровани до библиотеки у Руским Керестуре.

Нєшка, у Семинарскей библиотеки за славистику Филозофского факултета, Оддзелєнє за русинистику ма кнїжни фонд у хторим єст скоро пейц и пол тисячи прикладнїки.

