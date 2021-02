Звекшани средства за помоц општинским фодбалским клубом

ЖАБЕЛЬ –У святочней сали Општини Жабель стреду, 23. фебруара, предсидатель Општини Жабель Урош Раданович, вєдно з членом Општинскей ради задлуженим за спорт Зораном Шолайом и предсидательом Спортского союзу општини Жабель Урошом Блаґоєвичом, уручел контракти за финасованє активносцох у спортских клубох и здруже ньох з териториї општини. Шицки фодбалски клуби достали по 700 тисячи динари, цо за 50 тисячи вецей як прешлого року.

Предсидатель Раданович гварел же ше планує таки конкурси убудуце розписовац концом рока за шлїдуюци рок. Прето мож очековац же конкурс за финансованє и софинансованє рочних програмох з обласци спорта за 2022. рок Општина розпише концом того року.

Истого дня подписани дзеветнац контракти, седемнац зоз спортскима клубами и два зоз спортскима здруженями, за цо розподзелєни плановани 12 милиони динари.

