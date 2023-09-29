Звекшанє средствох по ребалансу

НОВИ САД – У просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) у Новим Садзе, штвaрток, 28. септембра отримана седма схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

Окрем процедуралних точкох, на Дньовим шоре були два значни точки, а одношели ше на приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту за 2023. рок и приношенє Правилнїка о подручних канцеларийох Националного совиту.

После ребалансу буджету, як поведзене на схадзки, шлїдза и пременки финансийного плану нашого Националного совиту. З буджета Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, як и зоз Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, средства звекшани за 17 одсто. З другима словами зоз Републичней каси на рахунок нашого Совиту будзе уплацене вецей як 1,5 милиони динари, а зоз Покраїнского буджету 500.000 динари.

Звекшаня буду обачлїви, кед слово о финансованю у култури хтори по ребалансу у каси буду мац 4.228.117 динари, як и у обласци образованя – 2.268.259 динари. У обласцох службеного хаснованя язика и информованя на Руским язику сума пенєжу остала иста як и пред ребалансом – 240.000 динари, однсоно 350.000 динари.

На схадзки визначене же у тим року векши средства буду унапрямени за означованє значних рочнїцох – 270 рокох образованя по руски, 120 рокох предшколского образованя и 100 рокох Ґраматики. Шветочносц на хторей буду означени рочнїци будзе отримана 18. новембра у орґанизациї Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

Кед слово о Правилнїку о подручних канцеларийох Националного совиту, визначене, же було нєобходне направиц одредзени баланс. Насампредз ше то одноши на способ и условия за формованє, способ менованя, финансованя и гашеня. Як поведзене на схадзки з Правилнїком ше будзе вецей водзиц рахунка о вреднованю активносцох канцелариї, а спрам того и о оправданосци єй иснованя. Як и по тераз способ финансованя остава исти – 40 одсто средствох шицки канцелариї єднак дзеля, а остаток спрам активносцох хтори ше бодує.

Роботне цело за науку предложело же би Национални совит рускей националней меншини до Цела за науку меновал др Ану Римар Симунович. Тот предклад члени Вивершного одбору прилапели.