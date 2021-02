Звекшанє числа активних случайох Ковиду-19 у Войводини

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини вчера сообщел же у тей хвильки число реґистрованих активних случайох у покраїни виноши 6.747, цо за 1.200 вецей як прешлого тижня, а у остатнїх 24 годзинох реґистровани нови 357 случаї коронавирусу, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Институт оценює епидемиолоґийну ситуацию у Войводини як позарядову, зоз стабилизацию тренду охорйованя на високих уровньох.

У 39 општинох и городох тиж ситуация позарядова, а то окреме виражене на териториї општинох Апатин, Печинци, Беочин, Тител, Ириґ и Оджак.

Найвецей реґистровани случаї, як и потераз, єст у Новим Саду – 144, цо найвецей од 18. януара. Охорени найчастейше старосци од 20 по 49 роки. Хвильково у главним городу Войводини єст 1.905 активни случаї зарази зоз коронавирусом, 500 вецей як прешлого тижня.

У других општинох єст менєй як 1.000 реґистровани случаї коронавирусу, алє ше реґиструє поступни рост.

Институт апелує же би ше предлужело зоз преглашенима мирами же би ше зменшали пошлїдки тренду росту числа охорених од коронавируса и оможлївело функционованє здравственей системи.

Институт поволал гражданох же би ше вакциновали у наступним периоду.

