Згорело ище єдно обисце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 15. децембра у пополадньових годзинох згорело обисце при пияцу на улїци Иву Лоле Рибара, настала велька материялна чкода, а причина огня затераз нєутвердзена. Як нєурядово дознаваме, жена чийо обисце, нєповредзена, алє є превентивно одвежена на лїкарски препатрунок.

На терен вишли члени Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур зоз двома камионани, а до помоци им пришли и кулски огньогасци тиж зоз двома камионами, дзекуюци чому огень швидко загашени, алє нажаль залапел скоро цалу хижу.

Огньогасци з тей нагоди спозорюю же тераз у сезони зогриваня важне буц осторожни зоз огньом, алє и зоз струю, понеже то найчастейши причини огньох. Як гваря, пеци до котрих ше топи нє треба охабяц отворени, ґар виношиц и висиповац на безпечне место, а зогриванє на електрични пецики лєбо греячки зна буц тиж опасне пре нєисправни и преобтерховани инсталациї.

