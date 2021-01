Здогадованє на приселєнє

КОЦУР – На дзень Националного швета Руснацох внєдзелю, 17. януара, у Руским доме на 18 годзин, позберали ше старши члени Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, после длугшого часу.

Предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта з тей нагоди отримал кратке преподаванє о приселєню Руснацох до Руского Керестура и Коцура пред 270 роками.

Як гварел Шанта, на тим пригодним сходзе ше слухало руску музику и члени Дружтва ше висликовали зоз заставу. Потим, присутни ше розишли дому, же би провадзели преславу Националного швета на телевизиї.

