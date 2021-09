Здогадованє на 79. рочнїцу зараброваня вецей як 400 жительох Ямени

ШИД – У Ямени, валалу у општини Шид, вчера означена 79. рочнїца як 8. септембра 1942. року вецей як 400 жителє валалу зарабровани и транспортовани до лаґру у Ясеновцу.

Святу архиєрейску литурґию служел епископ сримски Сербскей православней церкви пан Василиє у церкви Святого Георгия, а присуствовал и предсидатель Општини Шид Зоран Семенович.

Потим предсидатель Скупштини општини Тихомир Стаменкович и членїца Општинскей ради Катарина Митрович у мено локалней самоуправи положели венєц на памятнїк жертвом, як и представнїки локалного и републичного здруженя борцох и Подручней школи „Филип Вишнїч“.

При памятнїку служена панахида, а школяре школи у Ямени виведли и пригодни рецитал.

