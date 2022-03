Здруженє ремеселнїкох, церква и спортски клуби достали средства по конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – По конкурсу, котри бул розписани за ремеселнїцки орґанизациї зоз териториї општини Кула, з котрим були опредзелєни милион динари, средства достали лєм два и єдини орґанизациї котри ше приявели – Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох Руски Керестур, 280 тисячи динари, и Локална акцийна ґрупа Шерцо Бачкей остаток од 720 тисячи динари.

Одлуки о тим и о других конкурсох принєшени на схадзки Дочасового орґану Општини Кула. Медзи иншим, на конкурс наменєни спортским орґанизацийом по котрим опредзелєни 25,8 милиони динари котри розпоредзени аж на 42 рижни орґанизациї зоз шицких местох општини.

Тиж, средства по конкурсу достаню и вирски заєднїци, Римокатолїцка церква св Дьордє зоз Кули достанє 900 тисячи, Сербска православна церква св. Марка 700 тисячи, а рускокерестурска грекокатолїцка парохия Катедралней церкви св. оца Миколая 400 тиячи динари.

