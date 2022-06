Златко Дороґхази медзи наградзенима представнїками кулскей полициї

КУЛА – На Дзень Министерства нукашнїх роботох и Дзень полициї, 14. юния, предсидатель општини Кула Дамян Милянич угосцел представнїкох кулскей полициї, и з тей нагоди Александрови Величковому и Златкови Дороґхазийовому з Руского Керестура, як найвизначнєйшима у тей роботи, уручел подзекованя и годзинки на дарунок.

Милянич, медзи иншим, гварел же наградзени полицайци праве тоти хтори найвецей допринєсли ришованю проблемох и же Златко Дороґхази и Александар Величкович заслужно достали подзекованє и годзинку з оглядом же їх успихи очиглядни.

Окрем шветочного, схадзка мала и роботни характер, та предсидатель Милянич зоз представнїками полициї бешедовал о роботи и планох хтори би поспишели квалитет живота согражданох, алє и роботу полициї.

На приєму присуствовали и командир Полицийней станїци Кула Йован Релїч, и заменїк предсидателя општини Кароль Валка.

(Опатрене 57 раз, нєшка 57)