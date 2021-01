Златко Саянкович ознова тренер фодбалером „Русинуˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У ярнєй часци фодбалскей першенственей сезони 2020/2021. екипу ФК Русин будзе водзиц дакедишнї тренер Златко Саянкович, место дотерашнього тренера Ранка Делича хтори прешол до кулского Фодбалского клубу Гайдук.

Попри фодбалерох хтори тренирали у єшеньскей часци – Калинич, Кочиш, Голик, Ланчужанин, Вуйович В., Саянкович, Вуйович Ф., Будински Д., Даноєвич, Кулич, Дюканович, Бранкович, Надь, Будински И., Рац, Маньош и Виславски, нови тренер Саянкович, у ярнєй часци сезони, будзе мац на розполаганю и даскельо бавячох хтори скорей тренирали за Русин, а то – Деян Чернок и Стефан Тома обидвоме зоз Лалитю, як и Андрей Малацко, Деян Будински, Неманя Ковачевич и Алексей Джуджар шицки зоз Руского Керестура.

За наиходзаце Першенство, хторе почнє 7. марца, Русиновци буду штири раз до тижня отримовац тренинґи, а буду одбавени и пейц приятельски змаганя.

Перше приятельске змаганє будзе такой на нєдзелю, 31. януара, на хторим фодбалере Русину буду бавиц на домашнїм терену процив фодбалерох зоз Савиного Селу, а змаганє почнє на 14 годзин.

