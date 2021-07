Златна медаля и шампион квалитета

З нагоди 88. медзинародного Польопривредного сайму хтори би ше спрам планох орґанизаторох мал отримац од 18. по 24. септембер, 22. юния у Новим Садзе, у конґресней сали Мастер центру Новосадского сайма, отримане додзельованє припознаньох за найлєпши продукти у вецей катеґорийох

У катеґориї Овоц и желєнява и продукти з нїх, Вельку златну медалю и награду – Шампион квалитета у ґрупи продуктох, достало и подприємство „Априверде” власнїка Владимира Ерделя зоз Сенти. Наградзени NuJoy craft (крем) намазка „HONEY”, направени зоз печеного лїсковца и меду и резултат є виглєдовацкей роботи Владимира и його супруги Весни Ерделї, обидвойо маґистри технолоґиї.

ВЛАСНА ФИРМА

Перши зачатки фамелийного подприємства АПРИВЕРДЕ (Владимир Ерделї ПР Активносци после жатви АПРИВЕРДЕ Сента) Владимира и Весни Ердельових зоз Сенти рушаю концом 2014. року. Скорей того, Ердельово, обидвойо маґистри поживовей технолоґиї, здобуваю богате професийне искуство на роботох у поживових мултинационалних компанийох, на проєктох и позицийох у жеми и иножемстве. Обидвойо робели на найвисших позицийох контроли квалитета и системох квалитета у поживовей индустриї, у фабрикох зоз коло 200 занятима. Контакти у наукових установох и озбильних фирмох, искуство и моцна наукова и фахова база знаня указую ше як моцни камень фундамент за рост и розвой їх подприємства.

– У периодзе 2014-2016, паралелно зоз свою стаємну роботу оформел сом першобутну линию за преробок лїсковцох и маґочкох зоз кайсох. Експериментовал сом, учел, виглєдовал тарґовище, формовал основну базу добавячох и купцох за лїсковец, формовал свой першобутни тим. У шлїдуюцих пар рокох идзе оптимизация и дополньованє линиї за преробок лїсковцох, стабилизованє и преширйованє бази купцох и добавячох, додатне виглєдованє тарґовища. У 2019. року напущел сом порядну роботу шефа квалитета у Фабрики Биоспринґер РС (Biospringer RS) у Сенти, хтора часц водзацей шветовей компаниї за продукцию квасу Lesaffre и од теди 100 одсто свойого часу пошвецуєм власней, приватней фирми – гутори Ерделї.

ФАМЕЛИЯ БАРЗ ВАЖНА

Владимир Ерделї народзени у Руским Керестуре, дзе по руски закончел основну и штредню школу. Член є Менси. Його супруга Весна Словакиня зоз Бачкей Паланки. Обидвойо закончели основни и постдипломски студиї на Технолоґийним факултету у Новим Садзе и маґистри су технолоґиї, а жиц до Сенти пришли як млади фаховци, за роботу.

Владимир и Весна маю двох синох, Андрея и Павлея и Весна ше, после вецей рокох роботи у италиянскей цукровнї, АД Фабрика цукру ТЕ-ТО

Сента, подполно пошвецела фамелиї. Преламни момент бул концом 2014. року кед Владимир бул, на даскельо заводи, по пар мешаци у Зєдинєних Америцких Державох (ЗАД). У медзичаше дома започал формованє линиї за лїсковци, а Весна у тот час була шеф квалитета у цукровнї, дзе роботни час вєшенї, у цеку кампанї, бул буквално по цали дзень, а дзеци ище мали.

– Мали зме жену хтора нам чувала дзеци, алє заш лєм, то инще. Весна под час своєй роботи у цукровнї посцигла рижни похвали, награди, припознаня, як ше гвари рижни „тапканя по плєцу”, кельо ґод лєм може єден чловек посцигнуц у фабрики. Заш лєм, интуитивно осетела же, кельо ґот чловек уклада самого себе до єдней такей фирми, на концу, кед поздаваш и пооднїмаш, фамелия то цошка найвреднєйше цо маш, а велї други ствари лєм дим на витре. З другого боку, уж ше осетело у воздуху же цукровня нє идзе на добре, цо ше указало и як реална проґноза, бо нови власнїк пошвидко, о даскельо мешаци после того як Весна зохабела роботу, завар фабрику. Кед напущовала роботу, з верха компаниї єй понукли рижни можлївосци за дальшу кариєру, медзитим, Весни фамелия була найвисши приоритет, без компромису – гутори Владимир.

Подобне було и кед ше Владимир одлучел за таки крочай 2019. року. У шицким, та и у тей його одлуки, Весна го потримовала 100 одсто.

– Пребувал сом у даєдних зоз найкрасших готелох у ЗАД и Ирскей, лєцел на приватним авиону милиярдера, власнїка компаниї Alltech, упивал його совити и поуки, здобувал припознаня и похвали од колеґох и предпоставених, робел у лабораторийских виглєдованьох у Велькей Британиї три мешаци, фахова сатисфакция виполнєта у подполносци. Ту було и директни понуканя за преселєнє и роботу у ЗАД, на вецей заводи. Живот зоз фамелию у ЗАД би вшелїяк мал велї предносци. Пенєж єдна з нїх. Алє, було би вельо нєдостатки. Нє так же зме нє були у дилеми, алє поздавали зме плуси и минуси и принєсли зме одлуку. У каждим случаю, пенєж битни до одредзеней мири, алє нам є нє циль и змисел – гутори Владимир.

ЄДИНСТВЕНИ КОНЦЕПТ CRAFT ЛАКОТКОХ

Концом 2019. року Ердельово започали инвестициї, обновйованє продукцийних обєктох. Тиж так, у истим року маю и прелиминарни идеї и виглєдованя як основу за творенє нового єдинственого концепта craft лакоткох. Тот нови концепт основа за NuJoy craft крем намази.

– Хвильково их маме штири, а пририхтованє пиятого у цеку. Рихтаме веб сайт, та на нїм пошвидко годно дознац вельо вецей деталї о тим. Початок 2020. року и ковид принєсли пременки на тарґовищу, огромни спокуси, дилеми, та аж покус и превипитованя велїх наших шмелих одлукох. Поготов же 2019. року род лїсковца бул барз слаби, а кайси тиж нє було вообще у 2020. року. Медзитим, после одредзеного периоду, дочекали зме ше на ноги, предлужели инвестициї, а паралелно зоз каждодньовима обовязками предлужена и робота на розвою. Єден з резултатох ше видзел на Новосадским сайме 22. юния, дзе зме достали Вельку златну медалю и награду – Шампион квалитета за NuJoy craft (крем) намазка „HONEY”, направени зоз печеного лїсковца и меду. На перши попатрунок, дахто би поведол же барз єдноставни продукт, ма 75 одсто печеного лїсковца и 25 одсто меда. Медзитим, же би ше посцигло найлєпши смак, направени прейґ 70 проби рижних комбинацийох рижних сортох лїсковцох. Резултат то точно одредзене одношенє комбинациї 5 сортох лїсковцох. Понеже уже вецей роки робиме як одкупна станїца за лїсковец, през нашо руки преходза вельо тони лїсковца. Од того, барз добре знаме вибрац найлєпше од найлєпшого за наш продукт. Роби ше вельо физично-хемийни, микробиолоґийни и сензорни анализи – гутори Ерделї.

Тиж так, у продукциї за нас барз важни принцип то одсуство штучних аромох, конзервансох, фарбох, з єдним словом адитивох.

– Лєм главни состойки, найквалитетнєйши, без маскираня, без штучного полєпшованя. То сущносц нашого craft концепта. По аналоґиї на концепт craft пива, без звишку третманох, вез звишку состойкох, же би бул цо лєпши продукт „зоз душу”. Защита цалей концепциї у Заводу за интелектуалну власносц у процедури. Дальши плани нам финализованє инвестициї и преселєнє фирми на нову локацию, фокус тиж на системи квалитета зоз здобуваньом рижних сертификатох и ище вельо того – гутори Владимир Ерделї.

Подприємство АПРИВЕРДЕ наградзени и други свойо продукти будзе викладац на 88. медзинародним Польопривредним сайму, хтори ше на Новосадским сайме отрима од 18. по 24. септембер.

НАГРАДА ВЕЛЬО ЗНАЧИ

–Тото припознанє єден вельки крочай за нашу фирму, почали зме пред пейц роками и тераз зме направели крочай з хторим ше приблїжуєме ґу крайньому купцу. Награда нам вельо значи, зоз єдного боку то маркетинґ, з другого боку то припознанє нашей роботи, потвердзенє нашого намаганя же би квалитет бул справди вершински и думам же то єдна з перших карикох хтора нас водзи ґу дальшим цильом – виявел Владимир Ерделї после доставаня припознаня.

СИРОВИНИ ДОМАШНЇ, КВАЛИТЕТНИ

Фирма АПРИВЕРДЕ роби лєм зоз домашнїм лїсковцом и домашнїм медом.

– У нашей бази добавячох маме барз вельо контакти зоз цалей Сербиї. Хто ма свой овоцнїк, єдного року ше му баржей уда, другого можебуц менєй, єст варияциї квалитета. Медзитим, почим маме добавячох зоз рижних крайох Сербиї, маме нагоду каждого року вибрац найлєпше, значи маме квалитет, квантитет и континуитет. Мед тиж окремна приповедка, робиме велї детальни анализи, тестиранє квалитета, а у нашим продукту вше лєм сирови мед, прето же при декристализациї нїґда нє применюєме зогриванє понад 40°Ц, же би ше зачувало шицки високовредни природни состойки – толкує Ерделї.

