НОВИ САД/ЖАБЕЛЬ – У Покраїнскей влади стреду, 17. фебруара, предсидатель Покраїнскей Влади Иґор Мирович придал контракти о финасованю и суфинасованю проєктох з обласци транспортней инфраструктури.

Медзи присутнима бул и предсидатель Општини Жабель Урош Раданович понеже тота општина по тим конкурсу достала 99 и пол милиони динари.

Средства буду потрошени за проєкт за злєпшованє транспортней инфраструктури у Чуроґу. Општина за тот проєкт зоз свойого буджета видвої 10 милиони динари. Термин за реализацию проєкта 31. децембер того року.

