Змаганя з руского язика того року буду отримани

НОВИ САД – Дружтво за руски язик, литературу и културу, як орґанизатор змаганя з руского язика и язичней култури, поинформовал заинтересованих о термину отримованя змаганя.

Поволуюци ше на Календар змаганьох у 2020/21. школским року, хтори предписало Министерство просвити 14. януара, школске змаганє зоз руского язика и язичней култури би требало буц отримане по конєц марца, медзиокружне 24. априла, а републичне 29. мая у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Прешлого школского року, пре пандемию коронавируса, змаганя нє були отримани.

