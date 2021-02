Змаганє за промотивни видео о Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк поволує шицких заинтересованих школярох же би ше уключели до Змаганя у знїманю промотивного видеа о Школи з назву Прецо уписац нашу школу? Приявиц ше треба по 28. фебруар.

Побиднїк будзе вибрани прейґ дружтвених мрежох, будзе наградзени з вредним дарунком, а преглашенє побиднїка будзе на означованю Дня школи 25. мая того року.

Заинтересовани школяре зоз керестурскей, алє и других школох, можу ше приявиц и достац вецей информациї так же пошлю податки (мено, презвиско, класа, оддзелєнє и школа) на меил dejanbucko@petrokuzmjak.com.

