ШИД – У 23. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, Змай у Ночаю победзел ОФК Бачинци зоз 7:0, а ОФК Бикич дома победзел БСК з Бешенова зоз 2:1.

На таблїчки ОФК Бикич и далєй шести зоз 39 бодами, а ОФК Бачинци дванасти зоз 22 бодами.

У 24. колє будзе бавени дерби у Бачинцох дзе ОФК Бачинци одмераю моци процив ОФК Бикич.

