ШИД –Як сообщела локална самоуправа, спрам податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, на подручу општини Шид хвильково єст 20 активни случаї вируса корона цо 9 менєй як пред трома днями.

Од початку пандемиї на подручу општини було вкупно 828 активни случаї, а зоз локалней самоуправи и далєй поволую на почитованє епидемиолоґийних мирох.

