ШИД – Як вчера сообщела др Нада Зец, директорка Заводу за явне здравє у Сримскей Митровици, хвильково на подручу Сриму призначени 4.584 особи позитивни на вирус корона и призначує ше благе зменшанє числа новопозитивних.

За остатнї 24 годзини у Сриме призначени вкупно 93 позитивни особи з хторих у Сримскей Митровици 28 (вкупно активни 1.048), Старей Пазови 16 (964), Руми 30 (1.118), Индїї 7 (640), Ириґу 1 (81), Шидзе 5 (276) и Печинцох 6 (457) особи.

