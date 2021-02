Значна донация дюрдьовскому ДОД

ДЮРДЬОВ – Дьордє Чурчич, Дюрдьовчан котри дзешец роки жиє у Норвежскей, ознова донирал защитно-роботну опрему Добродзечному огньогасному дружтву (ДОД) Дюрдьов у котрим бул предсидатель, а член и пионир од трецей класи основней школи.

У тей остатнєй донациї Дьордє Чурчич зоз свою фамелию дюрдьовским огньогасцом подаровал защитно-роботну опрему за осем до дзешец особи, а у тим року планує послац ище єдну часц професийней опреми. Вон у дослуху зоз предсидательом ДОД Дюрдьов Милошом Малешом и з нїм ше радзи о тим цо огньогасцом найпотребнєйше.

Предсидатель Малеш, вєдно зоз огньогасцами подзековни на каждей донациї котра помага и олєгчує окончованє роботи. И на тот завод потвердзена присловка – „Раз огньогашец, вше огньогашец”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)