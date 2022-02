Значни успихи на општинских и окружним змаганю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого викенду, школяре Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк участвовали на општинским змаганю у шаху котре отримане всоботу, 20. фебруара, у ОШ Иса Баїч у Кули.

На општинским змаганю у шаху участвовали школяре пиятей класи – Исак Новта завжал перше место медзи хлапцами, а медзи дзивчатами зоз пиятей класи першопласована була Валентина З. Гарди, друге место завжала Ксения Катрина, а трецопласована була Валентина В. Гарди, док у катеґориї хлапцох за седми класи, треце место освоєл Дарко Гарди. Шицки вони ше буду змагац на окружним змаганю котре будзе 19. марца у Зомборе.

