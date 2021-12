Знята представа „Скорей як когут закукурика”

НОВИ САД – Представа Драмского студия РКЦ зоз Нового Саду „Скорей як когут закукурика” по тексту Ивана Буковчана, а у адаптациї и режиї Славка Виная, всоботу, 18.децембра знята на матичней Камерней сцени Руского културного центру, а видео материял будзе адаптовани до телевизийней верзиї того драмского дїла, тиж у режиї Славка Виная.

Представа знята у нєзависней продукциї Драмского студия РКЦ, а ориґиналну технїчну екипу – Мирослав Пап (музика), Ириней Гудак (шветло), Ненад Илич (камера), Милош Дражич (помоцнїк режисера), з тей нагоди помоцнєли знїмателє Иґор Петричевич и Тибор Варґа, и тон-майстор Дамир Палушка.

Цалодньове знїманє було окремне искуство и за технїчну екипу и за ґлумецки ансамбл (Ребека Планчак, Иван Лїкар, Йован Живкович, Андрей Орос, Марина Хома, Любица Фечо, Наташа Макаї Мудрох и Неманя Вукосав), алє режисер Славко Винаї визначує же зняте достаточно сирового материялу же би ше у постпродукциї могло витвориц и дзепоєдни режисерски задумки хтори нє могло наживо вивесц на сцени. На тот способ, телевизийна адаптация будзе интересантна и публики хтора ю патрела на сцени, и патрачом хтори ю тераз першираз увидза.

Представа Драмского студия РКЦ зоз Нового Саду „Скорей як когут закукурика” премиєрно виведзена всоботу, 13. новембра на Камерней сцени у Руским културним центру у Новим Садзе, а потим є бавена и остатнї дзень Драмского ммориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре.

Як плановане, представа „Скорей як когут закукурика” за емитованє будзе порихтана по конєц жими.

