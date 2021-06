Знята представа „Сон шмишного чловека“

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того тижня у Доме култури Руски Керестур знята монодрама „Сон шмишного чловека“, хтору по тексту Фйодора Михайловича Достоєвского режирал Владимир Надь.

Премиєра представи „Сон шмишного чловека“, хтору виводзи Мирослав Малацко, отримана у октобру прешлого року на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї. Знїманє представи єден зоз крочайох у селекциї за смотру хтора би мала буц у юлию.

Обставини хтори уж длужей як рок актуални пре епидемию коронавирусу допринєсли и тому же ше вше вецей фестивали и културни змисти знїма, а патрачом ше их пласує прейґ интернету. Як наявел Владимир Надь, понеже є знята, представу „Сон шмишного чловека“ годно патриц и на дружтвених мрежох покля нє будзе нагоди за єй виводзенє пред патрачами.

