Зняти видео-материял о традицийней рускей фризури

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцого дружтва „Тарас Шевченко” вовторок, 19. юлия, зняти видео-материял о правеню традицийних руских фризурох, чесанє до баршоню и под фитюлу.

Як гварела панїматка Наташа Еделински Миколка, то нашо нєматериялне нашлїдство котре ше нажаль забува и праве прето орґанизаторе „Мелодийох Руского двору” одлучели же того року направя роботню дзе би млади, и тоти котри на даяки способ участвую у нашим културним живоце и маю потребу ше чесац по руски, мали нагоду видзиц як ше то дакеди робело. У ревиялней часци того Фестивалу публики будзе представени праве видео-знїмок котри направени у дюрдьовским Дружтве, а вецей о самей фризури, отримованю власох и о тим як ше то дакеди робело, будзе бешедовац андя Маґдалена Надь зоз Дюрдьова, котра у тим проєкту и правела руски фризури.

Тот знїмок би требал висц и на цд-у котри би ше подзелєл нашим Дружтвом же би остал як залог будуцим ґенерацийом.

