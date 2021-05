Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (PDF) за май 2021

НОВИ САД – Обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату), а тераз доступна верзия од 1. мая 2021. року.

Нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” можеце зняц на тим линку (01.05.2021 Katalog knjizkoh Ruskoho slova-ceni popust).

У списку єст 127 наслови кнїжкох и публикацийох од 1995. по 2021. рок, а виражени и цени попуста од 30 одсто. У каталоґу наведзени и кнїжки кори розпредати, а котри сце нєодлуга годни безплатно зняц зоз нашей кнїжкарнї, односно сайту НВУ „Руске слово” .

Перши попуст 30 одсто будзе за Дзень Европи/керестурски Кирбай 9. и 10. мая, а векшина нових кнїжкох будзе коштац лєм – 210,00 дин (онлайн, у представнїцтвох и на тезґи за Кирбай у Керестуре). Кнїжки годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, 3. поверх (од 9 по 14 годзин) и на телефон 021/66-13-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025/703-311, од 9 по 13 годзин.

УВАГА! За купени на попусту 10 кнїжки одразу, даруєме предлату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца рока. А за тих цо купя 20 кнїжки на попусту, даруєме друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца рока. Тота погодносц важи и за онлайн наручованє и купованє кнїжкох.

Кнїжки „Руского слова” мож наручиц и у онлайн кнїжкарнї.

