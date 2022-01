Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (PDF) за януар 2022

НОВИ САД – Обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату), односно верзия од 17. януара 2022. року.

Нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” можеце зняц на тим линку ( линк ).

У списку єст 126 наслови кнїжкох и публикацийох од 1995. по 2021. рок, а виражени и цени попуста од 30 одсто. Остатнї наслови котри вишли концом децембра 2021. року.

У каталоґу наведзени и наслови кнїжкох кори розпредати, а то осем углавним нови видня за дзеци и сликовнїци. Дзепоєдни з нїх мож безплатно зняц у ПДФ формату зоз нашей кнїжкарнї, односно сайту НВУ „Руске слово” .

Кнїжки „Руского слова” мож наручиц и у онлайн кнїжкарнї (линк).

