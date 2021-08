Знїманє чисценє базену за емисию Тамари Ґруїч

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера пополадню керестурска Месна заєднїца орґанизовала чисценє базену, а за потреби знїманя емисиї З веслом през Войводину, познатей авторки Тамари Ґруїч, а водитель и учашнїк знїманя бул популарни беоґрадски ґлумец Виктор Савич.

Месна заєднїца и єй секретар Михайло Пашо успишно орґанизовала тоту акцию, до хторей ше уключели найвецей школяре керестурскей Основней школи Петро Кузмяк з наставнїком Деяном Бучком, члени Добродзечного огньогасного дружтва, члени орґанизациї Треш хиро з Керестура на чолє зоз єй сновательку Мартину Шепински и други жителє и волонтере.

У самим вичисцованю базену з домашнїма, на чолє зоз предсидательом Совиту МЗ Владимиром Олеяром, участвовал и тим главного спонзора емисиї Осиґуруюцей хижи Винер штедише, а присутни були и представителє локалней самоуправи на чолє з предсидательом Општини Кула Дамяном Миляничом.

Гоч на тот завод роботи у базену нє було так вельо як на порядним ярнїм чисценю, домашнї демонстровали цали процес тей роботи, а розуми ше, у нєй участвовал и водитель Виктор Савич хтори бул и главна гвизда тей подїї.

Як виявел за Рутенпрес, циль сериялу З веслом през Войводину же би ше промововало плївни драги през мрежу беґельох и їх интересантносци, живи штредок и еколоґийни елементи, а з тим и войводянску мултикултуралносц.

Вчерайше знїманє було друге, бо у рамикох истей емисиї початком юлия у Керестуре иста екипа уж зняла вецей прилоги починаюци од историяту валала и Руснацох, по музей, беґель, базен и продукцию паприґи.

Циклус емисийох З веслом през Войводину ше реализує у нєзависней продукциї уж познатей и афирмованей водительки Тамари Ґруїч котра авторка и емисиї З Тамару у акциї, а будзе емитована у октобру на ТВ Прва.

