КУЛА – Новосадска „Циклонизацияˮ АД обвисцує гражданох општини Кула же од нєшка, 6. юлия, будзе окончовац третман знїщованя лїчинкох суньоґох зоз жеми коло беґельох и долїнох.

Третман ше будзе окончовац у населєних местох општини Кула, а надпоминаю и же третман нє опасни за пчоли.

