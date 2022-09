Зоз нову Заградку и два дарунки

Вишла авґустовско-септемберска „Заградка”, а вєдно з ню и два дарунки – розпорядок годзинох и налїпки за теки и учебнїки.

Зоз новим школским роком сцигли и даскельо нови рубрики. Госци и новосци даваю прегляд лєтнїх збуваньох, док рубрика Сцеме знац и упознац представя талантованих братох Ивана и Владимира Молнарових з Дюрдьова. Ту мож дознац и яки лєтнї авантури мали нашо Заградкаре.

У Читальнї мож найсц даскельо приповедки и писнї, а Мала заградка понука приповедку у сличкох и квизчок. Даскельо боки и у тим Заградковим двочишлє пошвецени школярским и оводарским литературним и подобовим роботом.

У рубрики Заградков 75. родзени дзень интересантни задаток зоз архиви, а мож их ришовац и на Забавних бокох.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, рубрика Мудро и безпечно пише о тим кеди и як треба поглєдац помоц кед дзеци маю даяки проблем на интернету, а на концу тей Заградки даскельо Питаня и толкованя.

На насловним боку школяре першей класи зоз учительку Наду Колошняї и учительом Марком Новаковичом у Руским Керестуре, а илустрациї за тото двочисло поробели Александра Медєши, Александра Русковски и Яна Варґа, док за дарунки Мария Ковачевич и Аня Заґоричник.

