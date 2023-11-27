Зоз пейґланьом закончени „Жатвово єшеньски роботнї”

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре всоботу рано, 25. новембра, отримана и треца роботня у рамикох проєкту „Жатвово єшеньски роботнї”.

У сотруднїцтве зоз Активом женох КУД „Жатва”, на тей роботнї приказане и розтолковане пейґланє и отримованє широких сукньох.

Предсидателька Активу женох Коцана Колєсар и Мария Дудаш Фейса присутним указали цали тот процес, од вареня крохмалю по пейґланє. По словох предсидательки КУД „Жатва” Меланиї Мали, процес сушеня бул скрацени, понеже ше сукнї найчастейше крохмалєло влєце же би ше добре висушели. Мария на порихтаних и викрохмалєних широких сукньох указала як ше их пейґла.

Даєдни з присутних предлужели вишивац и штрикац, применьовали цо научели на предходних роботньох а, як визначела Малийова, половка потребних шуфох за дзецинску фолклорну секцию уж виштрикане. Окрем дзивкох и женох котри були на перших двох роботньох, на трецей було и нови нащивительки, зоз чим ше орґанизаторе окреме поцешели.

Зоз тоту роботню официйно закончени проєкт „Жатвово єшеньски роботнї” алє, як визначела предсидателька Дружтва, роботнї и друженє зоз женами зоз Активу женох КУД „Жатва” буду предлужени и надалєй, каждей стреди у коцурскей Библиотеки од 17 по 19 годзин.

З тей нагоди Малийова поволала шицких заинтересованих же би ше придружели членїцом Активу женох на наступних интересантних роботньох и стредових друженьох.