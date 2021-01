Зоз предплату на МАК дарунок два кнїжки

НОВИ САД – Хто ше того, 2021. року предплаци на Мултимедиялни часопис за младих МАК, достанє як дарунок два кнїжки – „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох” и „Дньовка – два декади 1998-2017: Зборнїк литературних и визуалних творох”, хтори видати у едициї МАКoff.

Рочна предплата на МАК кошта 1.000 динари, а мож плациц и на рати.

Явиц ше треба до поруки на Фейсбук (MAK MAGAZINE), Инстаґрам (mak.magazine), лєбо на мейл (mak.magazine@gmail.com).

МАК у новим року чека и нових сотруднїкох, та хто сце писац тексти за тот часопис, обявйовац свою литературу, фотоґрафиї, лєбо други твори, може ше явиц на уж спомнути способ.

