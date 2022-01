Зоз пригодну програму означене Националне швето

РУСКИ КЕРЕСТУР – Националне швето на локалним уровню зоз пригодну програму у Доме култури означене и у Руским Керестуре. Програми присуствовало красне число валалчанох, алє и визначних госцох.

Присутних перше привитал и повинчовал швето предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, а потим швето винчовали парох керестурски о. Владислав Варґа и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Попри тим, присутна була и державна секретарка при Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр и и числени други представителє валаласких установох и институцийох.

Програма традицийно отворена зоз гимну держави Сербиї Боже правди и зоз шветочну писню Руснацох у Сербиї Браца Русини котри виведол Мишани хор Дома култури, под дириґентску палїчку Лидиї Пашо, а у провадзеню оркестра Дома култури под руководством Мирка Преґуна.

Потим ше представели домашнї виводзаче – рецитаторки Валентина Новта зоз виривком зоз кнїжки Шепот жеми Михала Ковача, Марина Роман и Кристина Афич одшпивали дует Кед квитли овоци, Тимеа Будиснки пречитала писню Михала Рамача Рок 1745. Яр, Путешествиє, Мирослав Малацко одшпивал писню У лєшику при валалє, а зоз шпиванку Токаю, Токаю у виводзеню Кристини Афич, Наташи Мученски, Марини Роман и Дорики Емейди, закончена перша часц програми.

Надалєй, як уж традиция преслави у Руским Керестуре наклада, же бизме ше отверали и зблїжовали зоз другима народами, того року госцуюци бул Мадярски културни центер Непкер, чийо аматере виведли свойо танци и шпиванки. Фолклорна ґрупа Иболя виведла Дзивоцки танци зоз Мадярбеду и традицийни шпиванки зоз Калочи, а Танци зоз Чиксентдомонкошу одтанцовала фолклорна група Напрафорґо.

По законченю програми, друженє зоз традицийну руску закуску предлужене у дакедишнїм Клубу 10, з тей нагоди присутних забавял Тамбурови оркестер, а члени Пакт Рутенорум и на тот завод понукли присутним варене вино, уж од пополадньових годзинох.

Орґанизаторе цалодньовей програми у Руским Керестуре були Дом култури Руски керестур, Национали совит рускей националней меншини и Здруженє гражданох Pact Ruthenorum.

