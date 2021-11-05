Зоз стретнуцом писательох и школярох почина „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Културна манифестация Костельникова єшень почнє нєшка на 12 годзин зоз стретнуцом писательох и школярох у Школи Петро Кузмяк.

Манифестация будзе предлужена на 17,30 годзин у Доме култури, дзе будзе отворена вистава фотоґрафийох и малюнкох визуалного уметнїка Ярослава Планчака з Руского Керестура.

Централна програма почнє на 18 годзин, у Клубу, дзе будзе отримана промоция нових виданьох НВУ Руске слово, та на тот завод буду представени кнїжки – Розгварка з виками Михала Рамача, Розваляни салаш Янка Сабадоша, Статї и есеї Мирона Жироша, Женоблоґия Ясмини Дюранїн, Язични аларм Блажени Хома Цветкович, Зборнїк роботох зоз пиятей науковей конференциї младих вецей авторох, сликовнїци за дзеци Карусел авторкох Ксениї Варґа, Ани Варґа и Агнети Бучко Папгаргаї, сликовнїци за дзеци Кухня векшей ґрупи авторох, як и кнїжка поезиї Трава, прах Ирини Гарди Ковачевич.

После промоциї кнїжкох, за 20 годзин запланована проєкция филма 20 роки Дньовки, як и промоция зборнїку литературних и визуалних творох Дньовка – два декади 1998 – 2017 хтори буду отримани у Младежским доме, у просторийох Здруженя Пакт Рутенорум.

Манифестация будзе тирвац по 14. новембер, а програми буду отримани у Руским Керестуре, Кули, Коцуре и Дюрдьове.

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