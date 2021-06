Зоз схадзки УО Рускей матки – вецей активносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору Рускей матки, котра отримана пияток 19. юния, розпатрани вецей питаня, утвердзени реаґованя до Националного совиту, прилапени План роботи Месного одбору у Коцуре, и будзе ше глєдац пенєж за друкованє глашнїка РМ Руснак.

Як потолковал предсидатель РМ Дюра Папуґа, седем присутни члени УО принєсли одлуку же би Матка урядово реаґовала до НС пре нєодобрени средства за даєдни єй проєкти, а насампредз за друкованє єдного, лєбо двох число Глашнїка Руснак.

Матка будзе реаґовац и на активносц Проєктного бироу НС дзе понукнуте глєданє финансованя з України як гражданох тей держави у дияспори зоз чим ше РМ нє склада.

Место прилапйованя програмох роботи двох одборох Матки пре оправданє нєприсуство їх предсидательох, розпатрало ше послати План роботи Месного одбору РМ Коцур дзе вибрана нова предсидателька Славица Чельовски. Вона презентовала План на схадзки УО и вон по дискусиї и прилапени.

На схадзки УО догварене же ше будзе глєдац средства и за друкованє Глашнїка Руснак прейґ спознорства, як и з вимогами до покраїнских орґанох и локалних самоуправох дзе єст матково одбори.

На схадзки догварени и дальши процеси коло друкованя кнїжки Мала история Русинох, презентациї новей кнїжки нашого познатого шахисти Владимира Лазора Путованє през шаховскей кляльовство котра тих дньох видрукована на сербским язику, и хтору ше у наступних мешацох будзе презентовац у местох дзе активни матково одбори.

