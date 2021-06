Зоз факултету просто до Церн-у

Никола Харди зоз Кули уж даскельо роки жиє у Швайцарскей, вєдно зоз супругу Кристину, хтора по фаху, як и Никола, електроинжинєр. Вчас ше му удало сполнїц єден зоз своїх цильох – робиц у найвекшей науковей лабораториї на швеце, ЦЕРН-у, одкаль после даскелїх рокох искуства нєдавно прешол до єдней швайцарскей телекомуникацийней компаниї

Никола одроснул и закончел основну и штредню школу у Кули, алє вельо часу препровадзовал и у Руским Керестуре, одкаль му родом фамелия и по мацеровим и по оцовим боку. За його успихи зме уж нєраз чули, понеже Никола бул школяр ґенерациї у Основней музичней школи, дзе грал на гармоники, а вец и школяр ґенерациї у Електротехнїчней школи. Закончел Факултет технїчних наукох у Новим Садзе, рахункарство и автоматику, а потим на истим факултету закончел и мастер студиї. Як коруна його образованя була пракса у ЦЕРН-у, у Женеви, дзе познєйше остал и робиц.

– Кед сом ше уписал на мастер студиї у Сербиї, у медзичаше сом започал праксу у ЦЕРН-у, у Швайцарскей. Кед сом ше врацел закончиц мастер, достал сом понукнуце за докторски студиї у Америки, у Бостону. Там сом бул два мешаци, алє понеже ми понукли врациц ше до ЦЕРН-у, прилапел сом, и там сом робел остатнї три роки. ЦЕРН специфични по тим же є медзи академию и индустрию, цо значи же би могло буц вецей пенєжи за роботу. Алє праве то було виволанє за нас, бо нас наганяло же бизме ше баржей трудзели и знаходзели ше у ришованю проблемох коло наших проєктох. Ствари хтори ше там роби з мойого фаху можебуц 20 роки опрез других фирмох, алє то шицко направенe так же би ше закончело роботу и ишло далєй. ЦЕРН урядово лаборатория за нуклеарну физику и у тей хвильки ше там одвиваю штири вельки експерименти, а я робел за єден з тих експериментох, „ALICE experiment”. Наприклад, физичаре маю даяку теорию хтору би сцели випитац, после того вони сцу потвердзиц на компютерох чи ше им мераня складаю, чи то шицко так як предвидзели, а моя робота була помогнуц им же би тоти свойо програми могли вираховац – толкує Никола кратко яки були його задлуженя у тей шветовей науковей лабораториї, за хтору интересантне и тото же у нєй видумани и веб сайти, рентдґен у фарби, нова технолоґия за маґнетну резонанцу и друге.

– Пред мешацом сом почал робиц за „Swisscom”, швайцарску телекомуникацийну компанию. И на новей роботи сом барз задовольни, ту вельо векши тим и вельо вецей можеме посцигнуц. Думам же сом мал нагоду остац и у ЦЕРН-у, алє бим ше мушел премесциц до другого тиму, прето же ЦЕРН задумани так же контракти тирваю даскельо роки и вецка би ше требало врациц до своєй матичней лабораториї – гвари вон.

РОБЯ ТОТО ЦО ЛЮБЯ

Никола и його супруга Кристина, зоз хтору ше побрали пред двома роками, жию у єдним малим месце на женевским озеру, у околїску Лозани, алє ше пошвидко преселя до Берну, дзе и шедзиско їх фирмох, гоч уж вецей як рок, пре корону, робя з дому.

– Кристина зоз Зренянину, а упознали зме ше у студентским доме. Студирали зме на истим факултету, на истим напряме. Прето маме и исти интересованя, розумиме ше коло роботи и фаху. Обидвойо зме були рок на пракси у ЦЕРН-у, потим вона остала студирац на мастеру у Швайцарскей, а тераз ше унапрямела баржей на обласц хтора повязана зоз математику. Можебуц интересантне спомнуц же сом у штреднєй школи бул на єдним змаганю за найлєпшу технолоґийну иновацию, а половка мойого тиму були Руснаци. Освоєли зме перше место, а награда була одход на семинар до Берлину – здогадує ше Никола.

Хардийово приходза голєм два раз рочнє до Сербиї, а случовало ше же були и шейсц раз до рока. Вше любя присц дому, алє су, гвари Никола, свидоми того же би у Сербиї нє могли робиц на истим уровню як у Швайцарскей.

– З другого боку, кед зме видзели як випатра живот у Швайцарскей, видзиме же зме вельо того мали и у Сербиї. Кед ши у Сербиї, видзи ци ше же нїч нє у шоре, алє вельо того, у ствари, добре функционує и там, наприклад школство и здравство. Кед слово о розликох у тих двох жемох, можем обачиц же постої дакус розлика у способе комуникациї. Думам же людзе у Швайцарскей баржей научени роздумовац позитивно, цо думам же помага людзом же би ше приємнєйше чувствовали и лєпше сотрудзовали – поровнує Никола и додава же маю щесца же на роботи приповедаю по анґлийски, алє мали проблем у комуникациї зна настац кед пойду на пияц, лєбо до предавальнї.

– Жиєме у часци Швайцарскей дзе ше приповеда по французки, и то може буц дакус нєзґодне, окреме же медзи Французку и Анґлию постої розлика по питаню историї, та воля кед ше ґу нїм оздзиваю на гоч яким французким. За тоти скоро пейц роки, научели зме и по французки, нємецки зме уж и пред тим учели, а тот язик нам тераз баржей будзе требац кед будземе жиц у Берну. Маме щесца же робиме тото цо любиме, та нам нє проблем робиц и з дому. Оддих од роботи находзиме при озеру, хторе нам прейґ драги и часто ше пойдземе прешейтац, лєбо бежац. Воно постало состойна часц нашого живота, та часто и франтуєме же ше без озера нє будземе знац на хтори бок ше обрациц док ше преселїме до Берну – приповеда Никола.

ПЕТНИЦА ЯК ДРУГИ ДОМ

Док ходзел до штреднєй школи, Никола вельо часу препровадзовал у Виглєдовацкей станїци Петница, дзе ходзел дакеди и пейц раз до рока. Познєйше, уж як студент, бул и асистент на Електронїки.

– Петница ми наисце вельо помогла. Мойо пайташе тераз там почали водзиц семинари, я нє мам часу помогнуц им коло того, а щиро, барз бим любел, бо чувствуєм же бим могол пренєсц искуство младшим, так же ше наздавам же ше то єдного дня пременї – наглашує Никола цо му ище, попри фамелиї, найбаржей хиби зоз Сербиї. На концу визначує же кед слово о його кариєри, ма велї плани за будучносц, и же є на добрей драги же би ше вони раз и сполнєли.

КОНФЕРЕНЦИЇ, ЗМАГАНЯ, ПУТОВАНЯ

Никола єден час орґанизовал и писал за маґазин о шлєбодним софтверу „LiBRE”, а участвовал и у орґанизованю конференциї о диґиталней безпечносци и шлєбодним софтверу „BalCCon”.

– Мал сом вецей нагоди путовац. Як студент сом бул на змаганьох зоз роботики у Румуниї и у Нємецкей, а дзекуюци ЦЕРН-у сом участвовал на конференцийох у Сиєтлу, Букурешту, Лиону, Сплиту – начишлює Харди дзе шицко мал нагоду путовац дзекуюци науки.

(Опатрене 40 раз, нєшка 8)