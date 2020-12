Зоз филмом о „Дньовкиˮ закончена 27. „Костельникова єшеньˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Мултимедиялну манифестацию младих Дньовка, хтора всоботу, 19. децембра, отримана онлайн як и шицки тогорочни програми у єй рамикиох, закончена тогорочна манифестация Костельникова єшень, 27. по шоре.

Филм „Дньовка – два декати 1998–2017” премиєрно приказани на Маковим Ют’юб каналу, а орґанизаторе того року додзелєли и окремне припознанє За шицки його Дньовки, єдному од найзаслуженших, вецейрочних орґанизаторох тей манифестациї за младих – Сашови Палєнкашовому.

Филм о Дньовки и далєй мож одпатриц на Маковим Ют’юб каналу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)