Зоз шветом Царици Богородици закончени Водицов тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовно закончене седемдньове паломнїцтво до Маряюду наших предкох пред 102 роками, визначел керестурски парох о. Владислав Варґа у своєй казанї у Водици 31. мая.

Тот завит вирни сполньовали приходзаци цали тидзень на вечарши служби до Водици, же би го зкончели на нєзаповедане швето Царици Богородици.

Службу Божу служели керестурски парох о. Владислав Варґа, о. Михайло Шанта, а споведал о Ярослав Варґа котри им ше познейше придружел у служеню. По служби шицки троме священїки модлєли Молебен до Пречистей Дїви Мариї котри з процесию закончели пред пещеру.

Тото швето ше у Водици означує од 1968. року по обидвох календарох.