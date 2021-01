РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище єден огень вибухнул у Руским Керестуре, после пол ноци, медзи нєдзелю и пондзелком у улїци Ороса Ґабра.

До огня пришло пре пец за топенє до пластенїкох, з хторого вибухла жирячка, алє дзекуюци власнїкови, хтори начас одреаґовал у гашеню огня, як и схопним огньогасцом, и тот огень швидко загашени.

У зопераню огня интервеновали шейсцме огньогасци Добродзечного огньогасного дружтва, зоз двома камионами, та шицко прешло без векших материялних пошлїдкох.

