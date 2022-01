ЗСР „Коляк” отримало рочну Скупштину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских рибарох „Коляк” вчера у майсторским доме отримало порядну рочну Скупштину на котрей поднєшени прешлорочни звит о роботи и активносцох, и о финансийох, а потим руководство представело и плани за наиходзаци рок.

По звиту яки поднєсол предсидатель Коляку Михайло Пашо, керестурски рибаре чишля 126 членох з котрих 61 сениор, 57 пензионере и 8 повласцени, а на тото число потребно додац и 30 пионирох до 15 рокох.

У прешлим року реализовани числени клубски змаганя, потим члени вжали учасц и у других змаганьох, орґанизоване змаганє у вареню рибового котлїку, а подобне зоз дзепоєднима преширенима активносцами заплановане и того року.

Вшелїяк же Коляк дїловал позитивно, мал приходи 263.000 динари, а розходи 228.139 динари. Значне, же з тих средствох, по општинским проєкту, 200.000 опредзелєни за купованє чамца котри ма сцигнуц концом марца. Спомнути чамец будзе у власносци здруженя, а буду го хасновац троме рибочуваре волонтере.

На концу руководство подзелєло даскльо награди и припознаня, за найчежшу влапену рибу достал Мирон Лазор, за наймладшого члена Борис Жирош, за найстаршого члена Михайло Надь, а Владимир Дудаш, за активни 40 роки роботи у здруженю.

Предсидатель Михайло Пашо вихасновал нагоду же би визначел добре сотруднїцтво зоз локалну самоуправу Општини Кула, Месну заєднїцу Руски Керестур, ЯКП „Руском”, локалнима подприємствами „Комфорт”, „Тина ентериєри”, „Електромонтажа”, Рибарска опрема „Тадич”, Рибалов „Русин”, Рибалов „Еделински”, як и зоз другима здруженями зоз валалу – Конїцки клуб „Русин”, Здуженє паприґарох „Капсикум анум” и Добродзечним огньогасним дужтвом.

Схадзки рибарох присуствовали и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, предсидатель совиту МЗ Руски Керестур Владимир Олеяр, заменїк предсидателя Совиту МЗ Тихомир Медич, представителє других здруженьох, члени УО, и числене членство котре чишлєло коло 70 присутних.

