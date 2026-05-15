З дня на дзень, маме исту намиру – каждодньово информовац

Праве на нєшкайши дзень, 15. мая 2006. року обявени перши вистки на порталу Рутенпреса, першей и єдиней новинскей аґенциї на меншинским язику у Войводини и Сербиї. Прето жадаме преславиц тисячи годзини роботи на терену, у редакциї, у галайку, алє и у цихосци преверююци на концу кажду информацию хтору зме дознали… У швеце хтори полни зоз дезинформациями, дипфейк змистами и сензационализмом, наша улога и наш задаток остали исти – нє лєм цо швидше доявиц и обявиц, алє и превериц и написац правду. Жадаме предлужиц кредибилитет, таки яки будовани два децениї.

Пред 20 роками людзе у Новинско-видавательней установи „Руске слово” мали визию и потребу крачац з часом и чувствовали потребу пошвидшац пласованє медийних змистох. И теди, як и нєшка, новинка „Руске слово” мала тижньову динамику, а розвой технолоґиї и диґитализациї уж навелько швидше крачал. Дзекуюци потримовки тедишнього директора Владимира Паланчанина, порихтаносци єдней часци новинарох, алє и искуству котре уж мали и здобули у динамичним дньовим информованю, а були то Єлена Перкович, Михайло Зазуляк и Мартица Тамаш, алє и Мирослав Силадї, хтори мал професийни и технїчни квалификациї и дзеку оформиц и орґанизовац сайт, настала Новинска информативна аґенция „Рутенпрес”. Правда же и теди, а и нєшка НВУ „Руске слово” ма найрозвитшу мрежу новинарох и сотруднїкох на терену.

Кед престала проєктна потримовка, судьба Рутенпресу постала нєпозната, алє новинарство вообще як фах, прилагодзовало ше ґу сучасному и швидшому функционованю и ровно крачало напредок, та ше так нашло моци и сцелосци у НВУ „Руске слово”, а новинаре похопели же им Рутенпрес порядна обовязка, алє и помоц у каждодньовей роботи и же мултимедиялносц яка заступена на порталу нє чкодзи друкованому медию яке тижньова новинка „Руске слово”. Злучело ше сайт Установи и Рутенпрес, та настал заєднїцки портал хтори ма каждодньову динамику. На интернет адреси и нєшка ше предлужує окончовац главну функцию, а то дньове (шейсц днї у тижню) информованє и обявйованє информацийох о збуваньох у нашей и ширшей заєднїци, почитуюци главне опредзелєнє – обявює ше висти, наявює ше збуваня и други жанри на руским язику, хтори читачом информация о случованьох у нашей заєднїци и хтори у вязи зоз Руснацами.

З часом ше на Рутенпрес додавало змист по змист. Опатранє фотоґрафийох препознате яцошка цо нащивительом интересантне, та ше єден час правело ґалериї, а вец ше предлужело ґу вистки додавац вецей фотоґрафиї. Потим ше почало додавац и кратки видео, а упечаток зоз подїї постал моцнєйши и упечатлївши. Уведзени и нови змисти як цо то рубрика „На нєшкайши дзень”, хтору ше нєпреривно дополнює з новима змистами а хтори здогадую на рижни активносци наших вредних дїячох, алє и на рижни подїї.

Нєшка ше пишиме же зме були сучашнїки снованя аґенциї, алє и же маме моци предлужиц визию тих цо зоз тим розпочали. Маме ше зоз чим пишиц, а и з тим же єст тих цо ше сцу прилапиц и хтори предлужа писац хронїку нашого часу.

Дзекуєм тиму хтори каждодньово оддрилює гранїци, хтори прилапює иновациї и витирвали є, бо верим же тоти два децениї лєм початок!