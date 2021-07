З другу дозу вакциновани 11.852 особи

ШИД – Спрам урядових податкох хтори вчера сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, на подручу општини Шид першу дозу вакцини достали 13.030 особи, а другу дозу односно ревакцину 11.852 особи.

Др Куреш додава же вчера 12 особи достали ревакцину зоз файзерову вакцину, а 17 зоз синофармову, док без приявйованя на розполаганю були 100 дози файзер вакцини и 56 синофарма.

По його словох, хвильково на подручу општини нєт анї єден активни случай вируса корона, алє др Куреш спозорює на почитованє епидемийних мирох.

