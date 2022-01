З Исусом у шерцу

ИНДЇЯ – У парохиї и церкви Успения Пресвятей Богородици, на Перши дзень Крачуна, 7. януара, домашнї парох о. Михайло Шанта служел крачунску Службу Божу на 11 годзин, у полней церкви, у хторей були и велї млади и дзеци.

Пречитана крачунска винчованка владики кир Георгия Джуджара, а колядовало ше и пред и после Служби Божей, вєдно зоз госцами хтори пришли до Индїї.

Як гварел о. Шанта, жени, односно парохиянє добродзечнє пригодно украшели церкву и направели красни вертеп. Шицки ше радовали, атмосфера була наисце шветочна и мож повесц же ше Исус Христос народзел у шерцох вирних.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)