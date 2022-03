З любову и сцерпезлївосцу по найкрасше квеце

Перши днї яри вше у знаку першого виквитнутого квеца, будзеня рошлїнох, ожелєньованя природи. Вшелїяки фарби ше помали розлїваю и по пластенїкох продуковательох котри ше занїмаю зоз найкрасшим конаром польопривреди – квецарством.

Окрем вельких укладаньох, вичерпней роботи и уваги, за красне и допатране квеце потребна и велька любов и сцерпезлївосц, а о тим пошведочела и наша собешеднїца Славица Русковски з Коцура.

Роботу коло квеца, його пестованє и допатранє Славица вше любела, а гоч нє мала вше жаданє занїмац ше праве зоз тим конаром польопривреди, прешло пар роки як помали, алє сиґурно крача през квецарство и, як гвари, анї у єдней хвильки нє побановала же ше упущела до тей продукциї.

– Дакеди ми дахто и предкладал тоту роботу, алє мнє то випатрало як нєможлїва мисия, нє могла сом задумац як би я то реализовала. Тота идея просто мушела дозрец у моєй глави. Свидомо сом уходзела до того же будзем сама у тей роботи, нє помагал ми нїхто. Наисце то з початку були мали крочаї, понеже сом ше кус и обавала же як ше я виборим з тим. Кед сам початок у дачим, лєпше мац менши ризик, а познєйше кед научиш дацо вецей коло тей роботи, можеш себе вецей задац домашнї задатки – з ошмихом почина приповедку наша собешеднїца.

Квеце вше любела, дакус ше и розумела до його пестованя, алє як толкує Славица, єдно то кед пойдзеш купиц квеце и садзиш го дома зоз гобию, а друге то кед продукуєш. Найвекша часц цалей продукциї була єй задумка, и як то шицко по конєц виреализує, було, гвари, од самого початку лєм на нєй.

– Найвекшу часц, так повесц 98 одсто шицкей роботи, окончуєм сама и намагам ше олєгчац себе на таки способ же оспособим технїчни ствари и шицко цо ше дотика залїваня, односно же себе олєгчам общи условия за роботу. Думала сом же кед сом нє годна постарчиц шицко заплановане, та дакого будзем анґажовац же би ми помогнул, а вец сом пробовала сама, та сом видзела же можем без помоци – щиро приповеда и предлужує – пластенїк ма 400 квадратни метери, алє є нє цали вихасновани. Намагам ше з рока на рок вше вецей го пополньовац, та увидзиме покля будзем мац моци.

ЗОГРИВАНЄ У ПЛАСТЕНЇКУ ОЛЄГЧАНЄ

Прешлого року конкуривала за субвенциї, алє затераз нє достала нїяку помоц. Того року ище нє конкуровала, а як гвари Славица, то нє значи же нє будзе, же ше нє будзе трудзиц вихасновац тото цо годна и за цо будзе сполньовац условия, понеже ше вше дацо инше стимулує. Лєм треба провадзиц условия з рока на рок, анґажовац ше и буц упартейши.

– Дотераз сом у пластенїку нє мала зогриванє, нє мала сом условия за хованє даякого иншакого квеца, крем єднорочного. Того року сом зредзела зогриванє, та ше наздавам же сом годна ховац и хижне квеце. То ме тиж занїма и просто ми виволанє най видзим чи я то знам и чи можем. Дараз чловек и дума же дацо нє годзен зачувац, а вец пробує, и кед му ше уда, теди ше радує – щиро бешедує Русковскова. По дальшей бешеди, увидзи як будзе далєй, понеже за пестованє хижного квеца зогриванє треба же би у пластенїку робело през цалу сезону. А же би ше виплацело зогривац, у пластенїку цали час треба же би було квеца, понеже нє мож зогривац лєм єден куцик, а то шицко уж питанє економичносци.

– У понукнуцу найвецей мам мушкатли, цагаци и обични, сурфиниї або петуниї, иберис або шнїгови тепих, волаю го и медово квеце у народзе, таке биле, цагаце и пахняце. Тиж, мам беґониї, вербини, требало би же би ище сцигли винки и пиштики. Ґенерално, то єднорочне квеце, и коло нього ше найбаржей занїмам. Мушкатли найвецей преходза, вше интересантне кед єст дацо нове, алє мушкатли вше найглєданши.

ВИМАГА ВЕЛЬКЕ АНҐАЖОВАНЄ

Коло пластенїка, гвари Славица, єст досц роботи котра почина углавним у новембру, децембру, а после Нового року и шветох, робота за квецарох у полним розмаху. Як и у каждей роботи, кед чловек сце же би шицко добре функционовало, муши буц анґажовани, и гоч є физично и нєприсутни, муши водзиц рахунку о шицким.

Робота квецара одвичательна, бо шицко муши буц окончене на час. Квеце муши достац шицко цо му потребне, муши ше заляц, луфтирац, допатранє котре потребне и котре кажде квеце вимага – пресадзованє, ожильованє, потребне з окремну повагу провадзиц, а як припознава Славица, тото ю найбаржей и виполнює и у тим находзи вельо вецей задовольства як у предаваню.

– Потераз сом нє мала проблеми з нїякима окремнима хоротами квеца, а нє було проблеми анї з инсектами, чкодлївцами, найвецей прето же пластенїк нє полни. Пластенїк кед полни, теди єст и вельо випарйованя и частейше ше зявюю проблеми. Влєце я нє мам нїч у пластенїку, и у сущносци, вон ше сам од себе дезинфикує, гоч єст и одредзени средства з котрима ше дезинфикує, одредзена защита. Квеце з котрим робим вєшенї, арвачки, хризантеми, єшеньски ружи, то ше шицко вонка роби, та пластенїк досц и одпочива. Вшелїяк же треба мерковац, шицко можлїве, алє потребне зробиц одредзени крочаї, зопрец и зменшац ризик од проблемох. Черепи ми сцигую нови, субстрат тиж нови, дезинфиковани, а робу и розсадни материял купуєм од преверених продуковательох и на тот способ зменшуєм ризик од даякей оберацей хороти, бо квеце кед хорує, док му нє виведзеш шора, воно и заостанє – гвари наша собешеднїца.

КАЖДА РЕКЛАМА ДОБРА РЕКЛАМА

Зоз пласманом роби затераз нє мала проблеми, углавним шицко квеце попредала з дому, навелько лєбо намало, а по потреби ходзи и на пияци. Свойо квеце оглашує и прейґ Фейсбуку, понеже, по Славицових словох, треба людзох здогаднуц з часу на час на понукнуце, а кажда реклама добра реклама, може лєм добре вплївовац и дац позитивни ефект.

– Одкеди сом почала робиц з квецом, цени сом нє меняла, а увидзиме цо ше того року будзе случовац. Цени горива и репроматериялу пошли горе, односно шицко подрагшело, та нє знам чи ше дацо будзе кориґовац. Того року сом ище нїч нє предавала, а накадзи руши предаванє, консултуєм ше з колеґами, та як буду други предавац, по якей цени, так ше будзем и я ровнац. Капацитет роботи ше муши звекшовац за исти заробок, вше вецей и вецей чловек муши робиц за исти животни стандард и то цала филозофия, нє лєм при продукциї квеца о котрей тераз бешедуєме, алє о шицким. Чловек муши робиц, а озда ше тельо уклопиме же бизме могли прежиц, робиц, напредовац и злєпшац условия. А кед себе злєпшаш условия, вец можеш и капацитет звекшовац, алє дзень ма лєм 24 годзини, гоч як ше ти обрациш – визначела Славица.

Зоз уводзеньом зогриваня до пластенїка достала вецей простора, можлївосци и лєпши условия, гвари квецарка з Коцура. Без зогриваня мож пестовац файти квеца котри подноша нїзши температури, а тераз є у можлївосци прешириц свой асортиман и помали звекшовац капацитет, а то и єй плани надалєй. З рока на рок, провадзи за яке квеце людзе найзаинтересованши, провадзи котре допатранє єй найлєпше лєжи, уводзи новини, же би вше було дацо нове и интересантне у понукнуцу, же би лєгчейше дошла до купцох.

– Кед сом починала тоту роботу, рушела сом з думку же направим добри продукт, и же ме вец купец найдзе сам. Свидома сом була же нїч нє идзе прейґ ноци, алє помали, з упартосцу, вошла сом и плївам през квецарство. Задовольна сом и будзем ше трудзиц остац у тим, то интересантна и креативна робота и наисце ме заинтересовала. Новитети важни, вше сом любела видзиц дацо нове, и то за мнє було виволанє, любопитлївосц… Так и надалєй, слухац себе, слухац купцох, направиц баланс, а найсц и рахунок у шицким, же бим могла предлужиц тото робиц покля ґод можем робиц, покля ме лєм служи здравє – з ошмихом закончела приповедку квецарка з Коцура Славица Русковски.

