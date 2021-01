БАЧИНЦИ – У бачинскей церкви на Вилїю парох о. Дарко Рац дополадня служел Вилїйову Службу Божу з Вечурню, а потим и Царски часи, а на 22 годзин служене крачунске Всеночне на хторим було коло 30 вирних.

На перши дзень швета Рождества Христового о. Рац служел Службу Божу после хторей було и мированє.

Богослуженя буду служени и на други и треци дзень швета, тиж з початком на 10 годзин.

