З нагоди мешаца старих – каритасов подобови конкурс

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди октобра мешаца, хтори пошвецени солидарносци зоз старима особами, парохиялни Каритас з Руского Керестура, поволує наймладших дзеци предшколского и основношколского возросту участвовац у подобовим конкурсу, на тему Мойо баба и дїдо.

Приложени роботи можу буц нарисовани, намальовани гоч зоз хтору технїку, на формату блок А5. Мож послац єдну роботу по дзецку, подписац (мено и презвиско дзецка, место и контакт телефон).

Роботи треба придац найпознєйше по 27. октобер до просторийох Каритасу (вовторками од 20г, штвартками у периоду од 14 до 16 г, пиятками од 20 г або особнє).

Буду их оценьовац старши особи на штвартковим друженю, а найлєпши три роботи буду наградзени. Шицки роботи буду виложени остатнї штварток у мешацу, на друженю старших особох котре ше отримує од 14 г до 16 г у просторийох Каритасу.

За шицки додатни питаня мож контактовац зоз Соню Алексич на число телефона 065 992 11 02.

