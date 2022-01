З нагоди швета отворена читальня у валалє

БИКИЧ – Националне швето Руснацох всоботу означене и у Бикичу, а з тей шветочней нагоди у валалє отворена читальня хтора ноши мено „Михайло Ковач“ по дакедишнїм першим учительови у валалє.

У читальнї кнїжки на руским, сербским, українским и на других язикох, буду доступни школяром и читательом роботнима днями у пополадньових годзинох, а з найвекшей часци кнїжки достати як дарунки.

У предлуженю означованя швета у Доме култури отримана пригодна програма на хторей визначени историйни хвильки присельованя Руснацох на тоти простори з акцентом на Бикич.

У уметнїцкей програми наступели школски дзеци, як и Женска жридлова шпивацка ґрупа „Бикичанки“ хтори шпивали коляди.

На шветочносци були и представнїки КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, КПД „Драґен Колєсар“ зоз Бачинцох, Дружтва Руснацох зоз Сримскей Митровици, Союзу Руснацох Українцох, як и домашнї з КПД „Иван Котляревски“, потим подпредсидатель Националного совиту Руснацох Зденко Лазор и священїки о. Михайло Режак, парох зоз Шиду и домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

