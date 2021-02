З нємецкого успишни Ґлориян Штранґар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На општинским змаганю зоз нємецкого язика, хторе отримане 20. фебруара у Крущичу, скорей одлуки о забрани змаганьох на општинским уровню, школяр VIII-б оддзелєня ОШ „Петро Кузмякˮ Ґлориян Штранґар освоєл друге место и пласовал ше на окружни ступень змаганьох.

За змаганє го пририхтала наставнїца нємецкого язика Биляна Килич.

Шлїдуюци дзень, 21. фебруара, у Крущичу на Општинским змаганю зоз анґлийского язика зоз керестурскей школи попри Штранґара участвовали ище Андрея Надь и Анамария Малацко, тиж школярки осмей класи. Шицки посцигли досц боди, алє ше им нє удало освоїц даєдно место.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)